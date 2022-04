Tiếp tục nỗ lực giải bài toán nguồn cung xăng dầu

(TBTCO) - Trong bối cảnh nguồn cung than trong nước phục vụ sản xuất điện thiếu hụt, Bộ Công thương đang tích cực đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc thúc đẩy nhanh việc nhập khẩu than. Tuy nhiên, việc nhập khẩu than cũng đặt ra nhiều thách thức khi giá than trên thị trường thế giới liên tục tăng cao, đòi hỏi cần có giải pháp căn cơ về nguồn cung than phục vụ cho sản xuất điện.