(TBTCO) - Chiều 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhân dịp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru - Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba Shigeru cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản đúng vào dịp Việt Nam đang long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Nhật Bản đã khai mạc quy mô Triển lãm quốc tế Osaka Kansai 2025.

Thủ tướng Ishiba Shigeru bày tỏ vui mừng sau 35 năm thăm lại Việt Nam và là lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, vào thời điểm Việt Nam đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30/4 và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và ấn tượng về sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành cho Đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón trọng thị, thân tình.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ về hai mục tiêu phát triển đến năm 2030 dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chiến lược đổi mới mô hình kinh tế nhằm tăng trưởng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, cũng như các biện pháp để đạt những mục tiêu này, bao gồm thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, cách mạng tinh gọn bộ máy.

Về đối ngoại, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp khuôn khổ lên Đối tác Chiến lược toàn diện - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Ishiba Shigeru bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao việc Việt Nam chủ trương bước sang kỷ nguyên mới với định hướng phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, kết quả tích cực của công cuộc tinh gọn bộ máy của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong kỷ nguyên mới và khẳng định Nhật Bản sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong con đường phát triển của mình.

Nhấn mạnh giao lưu, gắn kết giữa hai nước đã có chiều dài hơn 1.300 năm lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp khuôn khổ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, giao lưu cấp cao sôi động, hợp tác trên các lĩnh vực từ kinh tế, gắn kết nguồn nhân lực, lao động, giáo dục đào tạo, hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…, giao lưu địa phương, văn hóa, nhân dân ngày càng sâu sắc.

Tổng Bí thư đề xuất 7 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có việc không ngừng tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hợp tác an ninh - quốc phòng thực chất, hiệu quả; tăng cường hợp tác kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và nhân lực chất lượng cao; đề nghị Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm thông qua nguồn vốn ODA thế hệ mới.

Tổng Bí thư đề xuất 7 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh cần xác định hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột mới trong quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên khai thác các tiềm năng mới trong hợp tác lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao; làm sâu sắc hơn hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa.

Thủ tướng Ishiba Shigeru khẳng định Việt Nam là đối tác không thể thiếu của Nhật Bản, nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới; phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản bước vào giai đoạn mới trong đó có việc thúc đẩy tăng cường hợp tác kênh đảng giữa Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Ishiba Shigeru khẳng định Nhật Bản sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, ODA, đầu tư, tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, văn hóa, giao lưu nhân dân thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, lượng tử, bán dẫn; nhất trí hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Nhật Bản và tại trường Đại học Việt - Nhật, biểu tượng hợp tác của hai nước. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản. Thủ tướng Ishiba Shigeru cho biết Nhật Bản sẽ cử đoàn tham dự Đại nhạc hội cảnh sát thế giới do Bộ Công an Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng Ishiba Shigeru khẳng định Việt Nam là đối tác không thể thiếu của Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Cũng tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Ishiba Shigeru đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, qua đó đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Ishiba Shigeru trân trọng mời Tổng Bí thư và Phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian tới./.