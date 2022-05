Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường

(TBTCO) - Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 do Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động, nhằm đánh giá công tác quản lý an ninh, an toàn - sức khỏe - môi trường trong năm 2021, quý I/2022 và đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2022, ngày 21/5, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT).

Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Việt Sơn – Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than – Bộ Công thương; ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn lao động Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Đại tá Lương Hoàng Đông – Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau; Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; bà Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí đại diện các ban của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành. Tổng giám đốc PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị ATSKMT PV GAS 2022. Về phía Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có ông Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Hoàng Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc; ông Trần Xuân Thành – Chủ tịch Công đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo trong hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát, các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên PV GAS và đặc biệt là sự có mặt của gần 200 CBCNV làm công tác ATSKMT trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Hội nghị An toàn – Sức khỏe - Môi trường của PV GAS là một nhiệm vụ quan trọng trong Kế hoạch ATVSLĐ hàng năm của PV GAS. Đây cũng là cuộc hội thảo lớn về công tác an toàn, nhằm nâng tầm công tác ATSKMT phù hợp với các xu thế phát triển, đề xuất với cấp trên những vấn đề ngay từ thực tế lao động trong ngành Công nghiệp Khí. Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Quang, Tổng giám đốc PV GAS nhấn mạnh: “Ban tổ chức mong muốn hội nghị là diễn đàn trao đổi cởi mở, thẳng thắn, đóng góp những ý kiến thiết thực để không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường từ cấp tổng công ty đến tất cả các đơn vị trực thuộc, thành viên; góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của PV GAS nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung. Hội nghị cũng là sự kiện nhằm cổ vũ, khích lệ toàn thể CBCNV PV GAS phát huy các thành tựu đã đạt được, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2022”. Ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam phát biểu tại hội nghị. Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, hội nghị đã thẩm định và đóng góp cho báo cáo chi tiết công tác ATSKMT của PV GAS năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2022. “Bức tranh” thể hiện toàn bộ các hoạt động ATSKMT PV GAS dưới hình thức phim báo cáo đã được giới thiệu rất sinh động; đánh giá, nhận xét các mặt làm được, chưa được trong năm 2021; kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; nhận diện các rủi ro và các hoạt động đặc thù năm 2022 để qua đó xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai trong thời gian tới. Năm 2021 là giai đoạn đặc biệt khó khăn của PV GAS cũng như toàn ngành và cả nước. Đại dịch Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp trong khi hệ thống đường ống và thiết bị đã đưa vào vận hành nhiều năm, có nhiều hoạt động bảo dưỡng sửa chữa, thi công đấu nối trong khi công trình đang vận hành; nhiều dự án, chiến lược khí đang trong giai đoạn triển khai khẩn trương và nhiều thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) tổng công ty (TCT) nên công tác ATSKMT được duy trì tốt, đạt được kết quả đáng ghi nhận: Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện một cách chủ động và xuyên suốt từ TCT đến các đơn vị trực thuộc/thành viên. Luôn nhận diện đầy đủ, sẵn sàng các tình huống ứng phó với các diễn biến dịch đã và đang xảy ra cũng như chủ động ứng phó với các tình huống dịch phát sinh trong thời gian tới. Nhờ đó trong năm 2021 PV GAS vẫn duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của toàn TCT. Công tác vận hành các công trình khí luôn được đảm bảo an toàn, liên tục và hiệu quả; cung cấp tối đa sản lượng khí trong điều kiện cạnh tranh với các nguồn năng lượng tái tạo đồng thời dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ điện của nền kinh tế. Hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) trong các đợt dừng khí trong năm 2021 hệ thống khí PM3 - Cà Mau, Cửu Long, NCSP, Hàm Rồng - Thái Bình. Đưa các hệ thống khí vào vận hành an toàn sớm hơn tiến độ; góp phần làm lợi khoảng 5 tỷ đồng do rút ngắn thời gian BDSC và tiếp nhận khí sớm hơn kế hoạch. Công tác an toàn trong đầu tư xây dựng, đặc biệt là Dự án LNG Thị Vải, tuyến ống LNG Thị Vải - Phú Mỹ được thực hiện nghiêm ngặt, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu xây lắp để triển khai dự án trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp; đảm bảo không để dịch bệnh lây lan; tiến độ dự án được duy trì ở nhịp độ khẩn trương. Thực hiện đầy đủ các quy định đảm bảo an toàn trong quá trình phối hợp giữa đơn vị vận hành công trình hiện hữu và các đơn vị quản lý dự án trong quá trình thi công, đấu nối đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từng bước xây dựng hệ thống an toàn công nghệ PSM (quản lý quy trình an toàn) từ cấp TCT đến các đơn vị vận hành công trình khí quan trọng trong TCT, đến nay đã hoàn thành các quy trình cấp TCT và đang tư vấn xây dựng hệ thống PSM tại các đơn vị. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện, nâng cấp hệ thống quản lý ATSKMT trong PV GAS. Công tác BDSC và quản lý tốt nên độ tin cậy của thiết bị công trình khí được duy trì ở mức cao; cả 04 hệ thống khí Cửu Long, Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau và Hàm Rồng - Thái Bình không có sự cố gây dừng khí. PV GAS đạt năm thứ 4 liên tiếp có độ tin cậy của 4 hệ thống khí đều đạt 100%. Đây là thành quả hết sức quan trọng, góp phần cấp khí tối đa cho khách hàng. Đưa vào vận hành an toàn, thành công kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình và là năm có sản lượng kinh doanh LPG lớn nhất từ trước đến nay. Tiếp tục triển khai áp dụng phần mềm trong việc quản lý điều hành như: chữ ký số và các ứng dụng công nghệ thông tin mới (App Skype, MS Teams, Pepxit MCU …), phần mềm quản lý sức khỏe, phần mềm điều tra tai nạn sự cố, phần mềm quản lý an toàn xe bồn được đưa vào áp dụng hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh, phát huy hiệu quả công tác quản lý và nâng cao năng suất lao động. Nỗ lực phấn đấu để năm 2022 tiếp tục đạt được thắng lợi mới, PV GAS tập trung tối đa mọi nguồn lực, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, duy trì thực hiện vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí; tổ chức kinh doanh hiệu quả, linh hoạt, nhạy bén với những biến động của thị trường; thi đua lao động sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất; kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động. Ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam đã phát biểu nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng tập thể lãnh đạo và CBCNV PV GAS về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong năm qua, hoàn thành các nhiệm vụ về công tác ATSKMT, cũng như đóng góp to lớn vào thành tựu của toàn Tập đoàn, trong bối cảnh hết sức khó khăn của năm 2021. Hội nghị lần này là một minh chứng mới cho thấy công tác ATSKMT của PV GAS luôn mạnh mẽ, nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, ủng hộ của các ngành, các cấp. Để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trong thời gian tới PV GAS cần tiếp tục quan tâm sâu sát đến công tác ATSKMT, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho công tác này; tích cực và chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm lo cho người lao động. Phát triển sâu rộng văn hoá an toàn có gắn liền với phát triển công nghệ cao; chú trọng các phong trào thi đua gắn với tôn vinh các tấm gương điển hình. Đặc biệt, PV GAS cần luôn ý thức là đơn vị trong top tiên phong về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn ngành Dầu khí Việt Nam. Khen thưởng các đơn vị xuất sắc, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, Đoàn Chủ tịch, ông Hoàng Văn Quang, Tổng giám đốc PV GAS đã trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và trao đổi của đại diện lãnh đạo bộ và tập đoàn, các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Sau Hội nghị này, PV GAS sẽ lập kế hoạch, phân công trách nhiệm xử lý triệt để và hiệu quả các kiến nghị và đề xuất đã được nêu tại hội nghị. Văn hóa an toàn của PV GAS sẽ luôn được duy trì và phát triển, đi đôi với SXKD; tích cực chia sẻ thông tin, tìm kiếm sự ủng hộ và phối hợp. Từ hội nghị này, công tác ATSKMT sẽ được truyền đạt qua những người chịu trách nhiệm cao nhất, lan tỏa tới mỗi đơn vị, mỗi người lao động PV GAS, đảm bảo tính bền vững và ổn định, đưa PV GAS tiếp bước trên con đường đã chọn. Tại hội nghị, PV GAS cũng đã tổ chức khen thưởng cho 14 tập thể và 33 người lao động tiêu biểu, đã có những thành tích nổi bật, tích cực, chủ động trong công tác phòng chống COVID-19, đảm bảo duy trì các hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng được liên tục, an toàn và hiệu quả năm 2021.

Hằng Nga