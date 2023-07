Trước đó, theo thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc rút ruột hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan trọng quá trình vận chuyển hàng hóa. Đáng chú ý là vụ việc, ngày 22/6/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội phát hiện các đối tượng do Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1992, nơi ở Sóc Sơn, Hà Nội; là giám đốc công ty TNHH chuyển phát nhanh HB) cầm đầu, có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Qua thực nghiệm hiện trường vụ việc, các cơ quan chức năng đã xác định rõ loại thủ đoạn mới của các đối tượng là vận chuyển hàng hóa có giá trị lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, lợi dụng loại hình tạm nhập - tái xuất, trong quá trình chờ xuất đi nước thứ ba, đối tượng thực hiện tráo đổi bằng các loại hàng rẻ tiền để trục lợi. Chuyên án hiện đang tiếp tục trong quá trình điều tra theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của Công an TP. Hà Nội.