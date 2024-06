(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết ngày 14/6/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh đạt hơn 33,926 triệu USD bao gồm gồm hàng xuất nhập khẩu chính ngạch và hàng xuất khẩu của cư dân biên giới.

Cụ thể, tính đến hết ngày 14/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho 2.056 tờ khai của doanh nghiệp, tăng 25,1% về số tờ khai, 36,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, xuất, nhập khẩu chính ngạch đạt 18,405 triệu USD với 512 tờ khai, tăng 29,95% về kim ngạch và tăng 33,4% về tờ khai; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cư dân biên giới đạt hơn 15,520 USD với 1.544 tờ khai, tăng 41,74% về kim ngạch và tăng 23,62% về tờ khai.

Tổng thu ngân sách nhà nước tính từ đầu năm đến hết ngày 14/6 đạt hơn 3,8 tỷ đồng, giảm 4,32% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 38,85% so với kế hoạch giao (10 tỷ đồng) và đạt 25,9% so với chỉ tiêu phấn đấu (15 tỷ đồng).

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, thời gian vừa qua, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã làm tốt công tác hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, tiếp thu, xử lý kịp thời, triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan qua địa bàn. Đồng thời, Chi cục đã tăng cường sự tương tác, trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý điều hành, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cũng nhờ Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 341 (QL18C) từ khu kinh tế (KKT) Cửa khẩu Móng Cái đến KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) được khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 1/9/2023 đã giúp tạo bước đột phá về hạ tầng khu vực kinh tế cửa khẩu, góp phần phát triển nhanh của KKT cửa khẩu Móng Cái và KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tạo sức hút mạnh về vận tải hàng hóa, đồng thời, tạo động lực để thúc đẩy liên kết vùng, giao lưu hàng hóa, thu hút các dự án đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc, vùng núi khó khăn, xóa đói giảm nghèo và làm giàu khu vực biên giới.