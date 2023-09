TP. Hồ Chí Minh: Các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu không được tự ý dừng hoạt động

(TBTCO) - Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Các cửa hàng tyệt đối không tự ý dừng hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công thương.

Ảnh : Minh họa

Theo đó, Sở Công thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, chủ động thực hiện các giải pháp, đảm bảo nguồn cung, mức dự trữ theo quy định, chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối để đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu ra thị trường.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp duy trì thường xuyên hoạt động bán hàng, thực hiện nghiêm quy định giờ bán hàng, niêm yết giá bán các loại xăng, dầu và bán đúng giá niêm yết; cung cấp liên tục, thông suốt các mặt hàng xăng, dầu đáp ứng đầy đủ nhu cầu về xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tuyệt đối không tự ý dừng hoạt động kinh doanh xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công thương.

Bên cạnh đó, sở yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại đơn vị (đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, tết); thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường với Sở Công thương, các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Đội Quản lý thị trường TP. Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo việc cung cấp xăng dầu không bị gián đoạn.

Đồng thời, phối hợp Sở Công thương, UBND TP. Thủ Đức và quận, huyện và các sở ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm gian lận thương mại, kinh doanh xăng dầu không đúng số lượng, chất lượng, các hành vi tích trữ găm hàng và các hành vi vi phạm khác; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo, tác động và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.

UBND TP. Thủ Đức và quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn; phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định./.