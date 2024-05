TP. Hồ Chí Minh: Doanh thu du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 đạt khoảng 3.235 tỷ đồng

(TBTCO) - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí tại TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 969.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (950.000 lượt). Doanh thu ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

TP.Hồ Chí Minh một góc nhìn về đêm. Ảnh: Sơn Nam

Theo thống kê, khách du lịch nội địa đến TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 325.000 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ (năm 2023 ước khoảng là 320.000 lượt). Khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 54.000 lượt tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 48.000 lượt). Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 200.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2023 là 180.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 75%, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 73%).

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, sản phẩm du lịch “Chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBDN TP. Hồ Chí Minh” do Sở Du lịch phối hợp các sở, ngành thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tiếp tục triển khai, tạo hiệu ứng tốt, thu hút sự chú ý, giới thiệu có điểm nhấn điểm đến TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong 2 ngày 27 và 28/4, trụ sở HĐND và UBND thành phố đã đón tiếp 1.935 khách tham quan trong nước và quốc tế.

Bắt kịp xu hướng du lịch tại chỗ với những điểm đến, sản phẩm du lịch mới, các công ty lữ hành đã tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng, mới lạ tại TP. Hồ Chí Minh gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng của TP. Thủ Đức và 21 quận/huyện.

Ngoài ra, các khách sạn trên địa bàn thành phố cũng đã công bố nhiều gói sản phẩm ưu đãi, tặng quà, voucher, bốc thăm trúng thưởng và giảm giá phòng từ 10% - 45% cho khách lưu trú.

Các cơ sở mua sắm, trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Crescent mall, Gigamall, Vincom, Diamond Plaza, Estella…) tổ chức chương trình giảm giá mừng đại lễ… với mức giảm lên tới 50% hàng nghìn sản phẩm thuộc các ngành hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thời trang từ nhiều thương hiệu khác nhau; quay số may mắn với nhiều phần quà tặng hấp dẫn cho du khách.