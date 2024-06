TP. Hồ Chí Minh: Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa chậm tiến độ, chủ đầu tư bị xử phạt

Trong đó, gói thầu xây dựng công trình phần dưới nước (thảm đá) được khởi công năm 2014, do Công ty cổ phần Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương thực hiện, khối lượng đạt 93% giá trị hợp đồng, đã tạm ngưng thi công từ tháng 8/2015 do vướng mặt bằng. Và gói thầu công trình phần trên cạn (thân kè và đỉnh kè) do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh - Công ty TNHH Thành Hưng - Công ty TNHH thương mại và xây dựng Vũ Bách thực hiện, có trị giá 176,9 tỷ đồng, được khởi công năm 2018.