TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện các bước cho việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy trên toàn địa bàn (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). Việc áp dụng được nhận định sẽ giúp tiết giảm chi phí và gia tăng hiệu quả quản lý cho cơ quan thuế.

Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Ngày 20/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 1832/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại TP. Hồ Chí Minh. Theo quyết định này, thời điểm áp dụng từ tháng 11/2021, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

Ngày 24/9/2021, UBND TP. Hồ Chí Minh có văn bản giao Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành có liên quan tại địa phương khẩn trương tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện HĐĐT.

Ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng HĐĐT và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.”

Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng điện thoại tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Phân tích các điểm lợi của việc sử dụng HĐĐT, người đứng đầu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đối với doanh nghiệp, sử dụng HĐĐT sẽ giúp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy như chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn… giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế;

Đối với cơ quan thuế và cơ quan khác của Nhà nước, việc áp dụng HĐĐT sẽ giúp xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, giảm chi phí và thời gian đối chiếu.

“Sử dụng HĐĐT còn góp phần khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên), làm giả hóa đơn, tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh; giúp triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn từ đặt hàng trên mạng, giao hóa đơn điện tử qua mạng, thanh toán qua mạng; góp phần bảo vệ môi trường…” – ông Lê Duy Minh nói./.

Đỗ Doãn