(TBTCO) - Ngày 7/3, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) tổ chức Lễ công bố hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam thuộc dự án ODA "Củng cố và thiết lập hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam".