TP. Hồ Chí Minh: Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 3,82%

Báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố chỉ rõ, từ mức giảm sâu ở quý III, IV năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,82% (cùng kỳ tăng 5,46%).

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của UBND TP. Hồ Chí |Minh. Ảnh: Gia Cư

Riêng trong quý II năm 2022, GRDP của TP. Hồ Chí Minh ước tăng 5,73%, đà phục hồi tăng trưởng theo hình chữ V và đến nay đã ổn định. Điều này cho thấy quá trình phục hồi kinh tế đi đúng hướng, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả tích cực, hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại như trước khi có dịch.

Theo đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,77% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,48%). Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 2,23% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,58%); trong đó ngành công nghiệp khẳng định vai trò trụ cột cho nền kinh tế với mức tăng 4,04% so với cùng kỳ.

Khu vực thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng cao nhất 4,83% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 5,86%) chứng tỏ dấu hiệu hồi phục sau đại dịch Covid-19. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,03% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,08%).

Cũng theo báo cáo, cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh như sau: Khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 0,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 22%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 64%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,5%.

Đặc biệt đã có 5/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng trên 6% so với cùng kỳ bao gồm: vận tải, kho bãi tăng 7,51%; thông tin truyền thông tăng 8,18%; tài chính, ngân hàng tăng 9,91%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ tăng 6,46%; y tế tăng 6,85%.

Duy nhất chỉ có 01 ngành giảm là hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 5,82% và có 3/9 ngành có mức tăng trưởng dưới 6% là: bán buôn, bán lẻ tăng 3,10%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 2,08%; giáo dục và đào tạo tăng 4,99% so với cùng kỳ./.