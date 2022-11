TP.Hồ Chí Minh: Tạm giữ 2.360 sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo

(TBTCO) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng trực thuộc vừa phát hiện, tạm giữ tại các sạp hàng chợ An Đông trưng bày, bán 2.360 sản phẩm là túi xách, thắt lưng, mỹ phẩm… không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại chợ An Đông. Ảnh: CTV

Cụ thể, vào cuối tuần qua, Đội QLTT số 5 đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các sạp G8 + G10, A24 - A26, E1, E3, I4, I6 tại tầng trệt, Trung tâm thương mại - dịch vụ An Đông (chợ An Đông, đường An Dương Vương, phường 9, quận 5).

Tại đây, lực lượng phát hiện tại các sạp hàng trên trưng bày, bán 2.360 sản phẩm là túi xách, thắt lưng, mỹ phẩm… không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có nhãn hàng hóa theo quy định. Đặc biệt, một số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng.

Đại diện Cục QLTT thành phố cho biết, đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý.