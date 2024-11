Tradico vay 140 tỷ đồng đầu tư vào dự án Mỏ đá Núi Kiết

(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tradico (Tradico, mã Ck: TCD) vừa thông qua phương án vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), với số tiền 140 tỷ đồng để đầu tư hợp tác kinh doanh.

Tradico dự kiến vay 140 tỷ đồng tại Nam A Bank, với mục đích đầu tư hợp tác kinh doanh vào Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết (Công ty Đá Suối Kiết), cụ thể là dự án Mỏ đá Núi Kiết, tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, có tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng.

Kết thúc ba quý đầu năm 2024, Tradico mới hoàn thành lần lượt 47% và 41% kế hoạch kinh doanh cả năm. Ảnh minh họa.

Quyền sử dụng đất và quyền khai thác kinh doanh dự án Mỏ đá Núi Kiết thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp, hợp lệ của Công ty Đá Suối Kiết là tài sản đảm bảo cho khoản vay này.

Khoản vay có thời hạn trong vòng 10 năm. Nguồn trả nợ từ thu lợi nhuận hoạt động kinh doanh Công ty Đá Suối Kiết và nguồn thu khác.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của Tradico ghi nhận 213 tỷ đồng, giảm 39,73% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ Tradico, lý do doanh thu sụt giảm đến từ sự suy giảm của hoạt động xây lắp mà nguyên nhân chính là do tác động của những biến động thị trường.

Tuy nhiên, nhờ sự đóng góp từ mảng xây dựng của công ty con (doanh thu tăng 8,32 tỷ đồng) đã tạo lực đỡ cho đà suy giảm của doanh thu hợp nhất.

Những biến động trong doanh thu thuần cũng được phản ánh vào sự suy giảm trong lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2024 khi chỉ đạt 21,86 tỷ đồng, giảm 36,33 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ giảm 62,44% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tradico đạt doanh thu thuần 898 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng, lần lượt giảm 23% và 48% so với cùng kỳ.

Năm 2024, công ty đề ra kế hoạch doanh thu thuần hơn 1.920 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 186 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc ba quý đầu năm 2024, Tradico mới hoàn thành lần lượt 47% và 41% kế hoạch kinh doanh cả năm.