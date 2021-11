Trái phiếu chính phủ sôi động trở lại trong nửa đầu tháng 11

(TBTCO) - Trong nửa đầu tháng 11/2021, tình hình phát hành trái phiếu chính phủ đã cải thiện hơn, khi tỷ lệ trúng thầu đạt 88% và lãi suất trúng thầu giảm nhẹ. Trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu chính phủ cũng đang sôi động trở lại dần, khi khối lượng giao dịch bình quân tăng 7% so với bình quân tháng 10.

Lãi suất trái phiếu chính phủ giảm nhẹ do thanh khoản dồi dào

Nửa đầu tháng 11/2021, tình hình phát hành trái phiếu chính phủ đã cải thiện hơn. Theo số liệu từ Công ty Chứng khoán MB (MBS), Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 17.172 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kỳ, với lãi suất trúng thầu giảm nhẹ so với cuối tháng 10. Trong số 19.500 tỷ đồng trái phiếu được chào bán, có 17.172 tỷ đồng được huy động, tỷ lệ 88%.

Theo các chuyên gia của MBS, lượng phát hành thành công cải thiện hơn so với cùng kỳ tháng trước khi Kho bạc Nhà nước đã thay đổi kế hoạch phát hành bằng cách tăng khối lượng ở những kỳ hạn có tỷ lệ phát hành cao và giảm ở các kỳ hạn có tỷ lệ thấp.

Trong nửa đầu tháng 11, mức lãi suất trúng thầu các kỳ hạn trái phiếu chính phủ giảm nhẹ so với cuối tháng 10. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 2,09%/năm và 2,34%/năm, giảm 4 - 6 điểm cơ bản so với cuối tháng trước. Lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống mức 0,83%/năm.

“Mức lãi suất hiện tại dù thấp do thanh khoản thị dồi dào nhưng đã phù hợp với kỳ vọng của thị trường khi tỷ lệ trúng thầu tương đối cao” – chuyên gia của MBS cho hay.

Thanh khoản trái phiếu chính phủ thứ cấp tăng nhẹ

Cũng theo số liệu từ MBS, giữa tháng 11, trên thị trường thứ cấp, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đang ở mức 2,11%/năm, giảm 9 điểm cơ bản so với tháng trước, trong khi lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm ở mức 0,67%/năm, giảm 3 điểm cơ bản.

Tính từ đầu năm, lãi suất kỳ hạn 2 năm đã tăng 25 điểm cơ bản trong khi lãi suất kỳ hạn 10 năm lại giảm 47 điểm cơ bản. Đường cong lãi suất đang tiếp tục xu hướng phẳng lại kể từ đầu năm.

Giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp đang sôi động trở lại dần khi khối lượng giao dịch trong kỳ bình quân ngày đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với bình quân tháng 10. Trong đó, giao dịch thông thường (outright) chiếm 66% khối lượng trong kỳ với 80,8 nghìn tỷ đồng. Bình quân giao dịch 7,3 nghìn tỷ đồng/ngày, giảm 1% so với bình quân tháng trước. Khối lượng giao dịch mua đi bán lại (repo) bình quân tăng 26% so với tháng 10, đạt 3,8 nghìn tỷ đồng/ngày.

Trên thị trường thứ cấp, khối ngoại bán ròng 2,3 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong nửa đầu tháng 11. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 10.572 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2021 và tính trong 12 tháng gần nhất khối này đã mua ròng 12.441 tỷ đồng trái phiếu chính phủ./.