Phục tùng chân lý Bác Hồ đã từng nói: "Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý". Trăm năm thao thức cùng đất nước, báo chí cách mạng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu phục tùng chân lý. Nhìn về chặng đường phía trước, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, năm 2025 là năm then chốt để chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước và của dân tộc. Chúng ta cũng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2025 là phải hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo cơ sở, tiền đề cho sự bứt phá trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong bối cảnh đó, báo chí viết về xây dựng Đảng cần tích cực góp phần giúp Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử dẫn dắt dân tộc phát triển trong kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm với nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Công chúng mong muốn có ngày càng nhiều hơn nữa những cây bút, những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc, tầm vóc, chuyển tải được những bước chuyển mình to lớn của Đảng, của dân tộc, có giá trị cao về chính trị, tư tưởng. Tổng Bí thư ghi nhận thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về "kỷ nguyên mới", về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, về nỗ lực, quyết tâm xử lý các "điểm nghẽn" đang cản trở sự phát triển của đất nước... Qua đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân.