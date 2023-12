Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại

(TBTCO) - Ban Chỉ đạo 138/CP vừa có văn bản số 4290/BCĐ138/CP gửi các bộ ngành, địa phương về việc phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc.

Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, phát hiện vi phạm trên địa bàn quản lý.

Theo quy luật vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm sẽ phức tạp hơn.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, cùng với những khó khăn về kinh tế - xã hội trong nước sẽ tác động làm gia tăng các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Để chủ động kiểm soát tình hình, tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Ban Chỉ đạo 138/CP đề nghị các bộ, ngành thành viên và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt đợt cao điểm, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường các biện pháp quản lý, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh xăng dầu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...; kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hoá chất nguy hiểm, tiền chất sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, không để sơ hở, thiếu sót tội phạm lợi dụng, hoạt động.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan, thuế tích cực phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, gian lận thương mại, trốn thuế, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với việc kiểm soát phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật...

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, truyền thông về phòng chống tội phạm góp phần nâng cao cảnh giác, ý thức tự phòng ngừa của người dân, nhất là các phương thức, thủ đoạn của tội phạm hoạt động trên không gian mạng; phối hợp với lực lượng Công an phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm lừa đảo,cờ bạc, gian lận thương mại./.