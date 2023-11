(TBTCO) - Xuất khẩu hàng Việt sang thị trường Á - Âu (Eurasia) từ đầu năm đến nay sút giảm gần 10%. Vì vậy, cần có giải pháp chặn đà suy giảm và tận dụng dư địa còn lớn của khu vực Eurasia. Đây là phát biểu của ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công thương đưa ra tại Diễn đàn thương mại Việt Nam - Á Âu diễn ra vào sáng 24/11/2023.

Dệt may là thế mạnh giúp Việt Nam gia tăng xuất khẩu sang khu vực Eurasia. Ảnh minh hoạ

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2022 do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng giữa Nga - Ukraina, thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước khu vực Eurasia chỉ đạt 13,3 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 8,6 tỷ USD giảm 13,1%, nhập khẩu đạt 4,67 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2023, giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và các nước khu vực Eurasia chỉ đạt 9 tỷ USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực này là 6,3 tỷ USD, giảm 1,2%; nhập khẩu đạt 2,7 tỷ USD, giảm 19%.

Mặc dù giao thương hàng hóa giữa hai bên bị sụt giảm trong thời gian vừa qua, tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế, tham tán thương mại cho rằng, khu vực Eurasia vẫn là một thị trường giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công thương) cho biết, Eurasia là thị trường truyền thống của Việt Nam trước đây và hiện nay được coi là thị trường xuất khẩu tiềm năng với rất nhiều dư địa hợp tác.

Đây là liên khu vực rộng lớn gồm 28 nước, trải dài từ Đông Âu sang Trung Á, với tổng diện tích khoảng 23,5 triệu km2, dân số hơn 400 triệu người và tổng GDP gần 4500 tỷ USD. Đây cũng là khu vực rất giàu tài nguyên khoáng sản đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt, kim loại màu, than đá, ngũ cốc...

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Eurasia chỉ chiếm khoảng 2,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và khoảng 0,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của khu vực này. Đây là dư địa để doanh nghiệp tận dụng khai thác trong năm 2024.