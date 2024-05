Trưởng Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An

(TBTCO) - Chiều 29/5, Cục Thuế Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ - Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Nghệ An) giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thành An chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Nghệ An tín nhiệm giới thiệu và bổ nhiệm chức vụ phó cục trưởng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thành An trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ được nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: CTV. Phó Chủ tịch Bùi Thành An đề nghị, trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc ở vị trí công tác mới để cùng tập thể lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cục thuế tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ trong phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh để triển khai hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, cũng như nhiệm vụ được phân công phục trách. Tập thể lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An chúc mừng tân Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Vỹ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Nguyễn Thị Thanh Vỹ cảm ơn sự ủng hộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và sự tín nhiệm, đồng thuận của Đảng ủy, công chức và người lao động Cục Thuế Nghệ An. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Vỹ khẳng định, nhiệm vụ mới vừa là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề của cá nhân, đòi hỏi bản thân phải luôn phấn đấu, nỗ lực, không ngừng học hỏi, quyết tâm nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy truyền thống của ngành, kế thừa các thế hệ đi trước, cùng tập thể Cấp ủy và Ban lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị được giao.

Đức Việt