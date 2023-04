Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng để tăng giá trị xuất khẩu dệt may

Theo ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hai kịch bản xuất khẩu cho ngành dệt may, trong đó mục tiêu xuất khẩu từ 45 - 47 tỷ USD, tức là vẫn tăng trưởng so với 2022. Với những cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nếu không tuân thủ thì hàng hoá từ Việt Nam bị áp các chế tài thương mại, dẫn đến không thể xuất khẩu. May mắn là Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược ngành dệt may - da giầy đến 2030, tầm nhìn 2035. Đây là cơ hội cho ngành dệt may phát triển nhanh hơn và hướng đến mục tiêu xuất khẩu 70 tỷ USD.