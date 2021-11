TTC Land thâu tóm thành công bất động sản công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công (TTC Land, HoSE: SCR) vừa đấu giá thành công 5 lô đất có tổng diện tích 293.749 m2 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín sở hữu tại Khu công nghiệp Sóng Thần (tỉnh Bình Dương), trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Giao dịch này thành công đã nâng tổng diện tích kho xưởng của TTC Land và hệ thống logistics vận hành quy mô lên hơn 500.000 m2.

Đến nay, hệ thống kho bãi, nhà xưởng của TTC Land rộng khắp từ TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Long An - Bình Dương đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TTC Land

Các lô đất này thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần (tỉnh Bình Dương), có quy mô 178 ha, đã đi vào hoạt động từ năm 1995, thuộc phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương - vốn là vị trí đắc địa trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả khai thác ổn định mang lại nguồn thu lớn cho TTC Land trong thời gian tới.

Theo đó, TTC Land thanh toán và Sacombank sẽ bàn giao bất động sản trong vòng 6 tháng từ ngày đấu giá thành công. Bên thắng đấu giá tự thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng tài sản và thuế, phí liên quan.

Trong 2 năm gần đây, Sacombank đẩy mạnh thanh lý bất động sản. Trong danh sách thanh lý của Sacombank thiếu đi bất động sản lớn giá trị gần ngàn tỷ đồng từng được rao bán. Đơn cử, ngân hàng này từng rao quyền tài sản phát sinh từ 27 hồ sơ đền bù với diện tích 20.803 m2 thuộc dự án khu dân cư Bảo Hưng và 2 quyền sử dụng đất với diện tích 12.669 m2 tại phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh với giá 711 tỷ đồng.

Giữa năm 2020, nhiều bất động sản giá trị ngàn tỷ đồng cũng được gỡ khỏi danh sách thanh lý của Sacombank như 3 lô đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 34.040 m2, từng được rao bán giá gần 800 tỷ đồng, sau nhiều lần giảm giá. Sacombank đang rao bán một bất động sản tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh với giá khởi điểm 28 tỷ đồng.

Đến nay, Sacombank còn rao bán một số bất động sản, trong đó nhóm lớn nhất liên quan là các sản phẩm thuộc dự án XI Grand Court 256 - 258 Lý Thường Kiệt, TP. Hồ Chí Minh hơn 631 tỷ đồng, trong đó có 13.258 m2 diện tích sàn tầng hầm B1 giá 362 tỷ đồng và 2.244 m2 sàn thương mại – dịch vụ tầng 7 giá 126 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III/2021 của TTC Land cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ, vượt gần 5% so với kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế đạt gần 233 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ và đạt 101% kế hoạch cả năm là 230 tỷ đồng.

Cũng trong quý III/2021, doanh thu thuần hợp nhất SCR đạt 375 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ chủ yếu nhờ vào việc bàn giao và ghi nhận tiếp tục 100 căn hộ thuộc dự án Carillon 7. Điều này làm cho lợi nhuận gộp đạt hơn 71 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12,8 tỷ đồng.

TTC Land cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay đã đẩy mạnh việc M&A và phát triển quỹ đất thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài với nhiều quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi tập trung chủ yếu ở Long An (130 ha), Đồng Nai (160 ha) với đa dạng các loại hình phát triển: Khu phức hợp, Khu dân cư, Khu thương mại – dịch vụ đảm bảo hoàn thiện hệ sinh thái về dịch vụ bất động sản./.