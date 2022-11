Tỷ giá: Cần thêm thời gian để cải thiện tâm lý nắm giữ USD trên thị trường

(TBTCO) - Mặc dù tình hình tỷ giá chưa có nhiều cải thiện trong tuần qua, nhưng các yếu tố cơ bản trong nước vẫn ghi nhận tích cực như: trong tháng 10, dòng vốn FDI và xuất khẩu tích cực và dòng vốn FII cũng khá tốt khi vào ròng lên tới hơn 150 triệu USD. Yếu tố còn lại liên quan đến tâm lý nắm giữ USD trên thị trường và cần thêm thời gian để cải thiện.

Đây là thông tin về tình hình tỷ giá USD/VND trong nước được SSI Research đưa ra trong Báo cáo thị trường tiền tệ tuần qua vừa phát hành.

Thanh khoản hệ thống được hỗ trơ bởi nghiệp vụ thị trường mở

Báo cáo của SSI Research cho biết, tuần trước, hoạt động thị trường mở tiếp tục được sử dụng linh hoạt nhằm điều tiết trạng thái thanh khoản ở mức phù hợp. Trong đó, nghiệp vụ mua kỳ hạn được sử dụng xuyên suốt tuần với tổng khối lượng lên đến 58 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 14 ngày nhằm cấp thanh khoản trong ngắn hạn. Phương thức đấu thầu khối lượng được duy trì và lãi suất trúng thầu đạt 6%. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng được phát hành trong giai đoạn đầu tuần, với khối lượng 20 nghìn tỷ đồng và lãi suất 6%.

Kết tuần, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 106,8 nghìn tỷ đồng và trên kênh tín phiếu là 20 nghìn tỷ đồng. Tổng cộng, NHNN đã tiếp tục bơm ròng 74 nghìn tỷ đồng thông qua hoạt động OMO. Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh ở kỳ hạn qua đêm (6,35%, tăng 180 điểm so với tuần trước đó). Lãi suất kỳ hạn 1 tuần – 1 tháng tăng nhẹ hơn (26 – 75 điểm cơ bản), dao động từ 7,03% - 7,84%.

Mới đây, lãnh đạo NHNN đã đưa ra một số thông điệp quan trọng liên quan đến việc điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới. Về tổng thể, NHNN cho rằng thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ổn định và biến động trong tháng 10 chủ yếu đến từ yếu tố tâm lý. Trong cuộc họp với các ngân hàng thương mại (NHTM) gần đây, NHNN đã yêu cầu các NHTM nên tăng cường hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống và của từng ngân hàng. NHNN khẳng định các NHTM trong hệ thống đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, nhằm giải đáp những lo ngại của thị trường trong thời gian qua.

Về định hướng trong thời gian tới, NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng, nhất là dịp cuối năm. Đặc biệt, việc đẩy mạnh sử dụng công cụ tài khóa cũng được nhắc đến nhằm giảm bớt áp lực tiền tệ và tín dụng từ hệ thống ngân hàng.

Tỷ giá USD/VND vẫn duy trì ở mức cao

Trên thế giới, trong tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ 4 liên tiếp trong năm, lên mức từ 3,75% - 4,0%. Thông điệp từ FED hiện tại cho rằng mặt bằng lãi suất sẽ cao hơn dự báo được đưa ra vào tháng 9 (4,6% vào cuối năm 2023). Tuy nhiên, yếu tố tích cực sau cuộc họp có thể đến từ việc FED sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo khi cân nhắc các tác động tới nền kinh tế. Sau những nhận định này, thị trường kỳ vọng FED sẽ thu hẹp biên độ nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 12.

Tháng 10 vừa qua, dòng vốn FDI và xuất khẩu tích cực và dòng vốn gián tiếp (FII) đến thị trường chứng khoán cũng khá tốt, khi vào ròng lên tới hơn 150 triệu USD trong tháng 10. Đây là các yếu tố tích cực sẽ hỗ trợ cho tỷ giá trong nước.

Về thị trường ngoại hối, theo dữ liệu từ SSI Research, đồng USD đi ngang trong tuần và chỉ số DXY kết tuần giảm nhẹ -0,3%. Các đồng tiền khác có sự phân hóa mạnh. Trong khi EUR đi ngang (-0,1%), Bảng Anh mất giá mạnh (-2,0%) mặc dù Ngân hàng Trung ương Anh cũng đã thực hiện tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tuần trước. Điều này chủ yếu do triển vọng kinh tế kém tích cực của Anh. Các đồng tiền trong khu vực châu Á hầu như đều tăng giá so với USD, như JPY +0,6%, KRW +0,17%, THB +1,7%, SGD +0,3%.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, trái ngược với diễn biến quốc tế, tỷ giá USD/VND vẫn chưa có nhiều sự cải thiện trong tuần qua. Tỷ giá niêm yết tại các NHTM duy trì ở mức kịch trần biên độ mới (5%) so với tỷ giá trung tâm, quanh mốc 24.880 đồng/USD (tương đương mất giá 8,5% so với cuối năm ngoái). Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ở gần mức giá bán của NHNN (23.870 đồng/USD) và tỷ giá trên thị trường tự do duy trì trên 25.000 đồng/USD xuyên suốt tuần.

