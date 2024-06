Tỷ giá hôm nay (12/6): Đồng USD trong nước và thế giới tiếp tục nhích nhẹ

(TBTCO) - Sáng 12/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.250 VND/USD tăng 8 VND so với phiên giao dịch ngày 11/6. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,20 điểm – tăng 0,05% so với giao dịch ngày 11/6.

Tỷ giá USD hôm nay, 12/6/2024: Đồng USD đạt đỉnh 4 tuần trước dữ liệu lạm phát. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ hiện ở mức: 24.794 VND/Euro 27.404 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.192 VND/USD và bán ra là 25.462 VND/USD tăng 8 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 11/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.675 – 25.755 VND/USD giảm 10 VND ở chiều mua và tăng 10 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 11/6.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.192 VND 25.462 VND Vietinbank 25.213 VND 25.462 VND BIDV 25.222 VND 25.462 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.653 VND 28.115 VND Vietinbank 26.895 VND 28.190 VND BIDV 26.855 VND 28.146 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 156,79 VND 165,94 VND Vietinbank 158,4 VND 166,35 VND BIDV 157,42 VND 166,11 sVND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY, đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,20 điểm – tăng 0,05% so với giao dịch ngày 11/6.

Chỉ số DXY​​ hôm nay đã tăng +0,05% và đạt mức cao nhất trong 4 tuần. Sự suy yếu dai dẳng của đồng Euro có lợi cho đồng USD khi biến động chính trị ở Pháp đã đẩy đồng Euro xuống mức thấp nhất trong 5 tuần vào thứ Ba.

Ngoài ra, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên chính sách khi kết thúc cuộc họp FOMC kéo dài 2 ngày.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,2%, xuống mức 1,0742 USD và trước đó đạt 1,07195 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 2/5.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày vào ngày 14/6, cuộc họp mà các nhà kinh tế dự đoán sẽ rằng Ngân hàng Trung ương sẽ bắt đầu giảm dần việc mua trái phiếu hàng tháng.

Đồng USD hầu như ít thay đổi so với đồng Yên Nhật Bản trong phiên giao dịch vừa qua, ổn định ở mức 157,03 Yên/USD./.