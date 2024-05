(TBTCO) - Sáng 13/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,271 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,31 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 13/5/2024: Đồng USD "nín thở" trước tuần với nhiều dữ liệu quan trọng. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD -25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,856 VND/Euro - 27,472 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,154 và mức bán ra là 25,484 tăng 6 VND ở cả chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch ngày 10/5. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng nhẹ cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,755 - 25,825 VND/USD tăng 25 VND ở cả 2 chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch ngày 11/5.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,154 VND 25,484 VND Vietinbank 25,225 VND 25,484 VND BIDV 25,184 VND 25,484 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,739 VND 28,205 VND Vietinbank 26,954 VND 28,249 VND BIDV 26,803 VND 28,035 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.55 VND 167.81 VND Vietinbank 160.21 VND 168.16 VND BIDV 158.54 VND 166.9 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ nhìn chung vẫn ổn định trong tuần vừa qua, trong bối cảnh không có bất kỳ dữ liệu kinh tế quan trọng nào của Mỹ được công bố. Theo đó, cả chỉ số DXY và lợi suất đều bị giao dịch trong một phạm vi giới hạn.

Tuần này, thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ. Theo đó, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố ngày 15/5. Chỉ số lạm phát có thể phát triển theo hai hướng. Nếu dữ liệu mới cho thấy lạm phát đang nóng lên trở lại thì nó sẽ đẩy chỉ số DXY và lợi suất lên cao hơn. Vì vậy, dữ liệu lạm phát có thể định hướng cho hướng đi tiếp theo của đồng USD và lãi suất trái phiếu kho bạc trong tương lai.

Chỉ số DXY dường như đang gặp khó để đạt được mức tăng mạnh mẽ tiếp theo. Trong tuần trước, chỉ số này đã tăng lên mức cao nhất là 105,74 và sau đó đi xuống từ đó. Điều này có thể mở đường cho đà giảm giảm xuống vùng 104,5-104,3 trong ngắn hạn. Trong khi đó, 104,5-104 là vùng hỗ trợ rất mạnh. Việc phá vỡ dưới 104 ít có khả năng xảy ra hơn. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng chỉ số DXY sẽ đảo chiều tăng trở lại từ vùng hỗ trợ 104,5-104. Điều này có khả năng đưa chỉ số DXY tăng trở lại mức 106-107 một lần nữa.

Đồng EUR đã tăng trở lại từ mức thấp 1,0725 vào tuần trước. Tuy nhiên, mức kháng cự mạnh nằm trong vùng rộng 1,08-1,085, có thể hạn chế đà tăng của chỉ số EUR/USD. Trong trường hợp đồng EUR vẫn còn ở dưới mức 1,085, nó có khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống mốc 1,07. Việc phá vỡ mức hỗ trợ này có thể kéo chỉ số EUR/USD xuống mức 1,06 và cuối cùng là 1,045 trong những tuần tới.

Do đó, đồng EUR cần phải tăng vượt mốc 1,085 để củng cố đà tăng trở lại mức 1,1-1,11./.