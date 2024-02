Tỷ giá hôm nay (15/2): Đồng USD trên thị trường thế giới quay đầu giảm

(TBTCO) - Ngày 15/2, đồng USD trong nước tiếp tục đứng giá khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index đạt 104,605, giảm 0,23% vào lúc 6h24 ngày 15/2 theo giờ Việt Nam.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,101 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,112 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,103 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,492 VND/Euro - 27,071 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,909 - 24,998 VND/USD tăng 31 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 14/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,200 VND 24,570 VND Vietinbank 24,195 VND 24,615 VND BIDV 24, 285 VND 24, 595 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,508 VND 26,086 VND Vietinbank 25,493 VND 26,993 VND BIDV 25,822 VND 27,024 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.44 VND 169.87 VND Vietinbank 159.41 VND 169.11 VND BIDV 161.23 VND 169.78 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD trượt khỏi mức cao nhất trong 3 tháng so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư củng cố lợi nhuận sau báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến của Mỹ trong phiên trước đó.

Đồng bạc xanh cũng suy yếu so với đồng Yen Nhật, giảm 0,2% xuống mức 150,52 yên, không quá xa so với mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng tiền Nhật Bản.

Đồng Bảng Anh đã giảm 0,2% so với đồng USD, xuống mức 1,2563 USD, sau khi chạm mức thấp hơn một tuần trong thời gian ngắn, do dữ liệu cho thấy lạm phát ở Anh không tăng tốc trong tháng 1 như dự kiến.

Đồng Euro tăng 0,2% so với đồng USD, đạt mức 1,0720 USD. Trước đó, đồng tiền này đã chạm mức thấp mới trong 3 tháng là 1,0695 USD./.