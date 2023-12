Tỷ giá hôm nay (16/12): Đồng USD phục hồi tăng nhẹ

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 16/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23,882 VND/USD, giảm 63 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,64%, đạt mốc 102,59.

Đồng USD phục hồi nhẹ về mốc 102 sau tích hiệu tích cực từ Fed. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.026 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.923 VND/Euro – 27.546 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.680 – 24.730 VND/USD, tăng 50 VND/USD chiều mua vào và tăng 17 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,040 VND 24,410 VND Vietinbank 24,010 VND 24,470 VND BIDV 24,110 VND 24,410 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,920.90 VND 27,344.23 VND Vietinbank 25,572 VND 27,072 VND BIDV 26,160 VND 27,364 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 166.13 VND 175.86 VND Vietinbank 166.45 VND 176.15 VND BIDV 166.86 VND 175.63 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Đồng USD đã phục hồi vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) New York John Williams đưa ra quan điểm về triển vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương.

Đồng Euro giảm 0,83% xuống mức 1,0899 USD; đồng Bảng Anh giảm 0,60% xuống mức 1,2690 USD. Đồng Euro và đồng Bảng Anh đã được hỗ trợ vào phiên giao dịch trước đó, nhờ việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh đẩy lùi việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn đang đặt cược lớn vào việc cắt giảm lãi suất từ cả hai ngân hàng trung ương này vào năm tới.

Đồng Euro cũng bị sụt giảm sau các cuộc khảo sát vào hôm 15/12 cho thấy sự suy thoái trong hoạt động kinh doanh ở khu vực đồng Euro trong tháng 12.