(TBTCO) - Ngày 17/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 VND, hiện ở mức 23,971 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index giữ nguyên mốc 104,28.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,124 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,119 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,119 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,512 VND/Euro - 27,093 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,310 và mức bán ra là 24,680, tăng 70 VND so với phiên giao dịch ngày 16/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,160 - 25,230 VND/USD tăng 91 VND ở chiều mua và tăng 81 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 16/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,310 VND 24,680 VND Vietinbank 24,280 VND 24,740 VND BIDV 24, 365 VND 24, 675 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,696 VND 27,106 VND Vietinbank 25,574 VND 27,074 VND BIDV 25,977 VND 27,112 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.23 VND 167.48 VND Vietinbank 159.09 VND 168.79 VND BIDV 159.33 VND 167.75 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đi ngang vào phiên giao dịch vừa qua, khi thị trường lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ sau khi giá sản xuất cao hơn dự kiến làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ ngừng cắt giảm lãi suất cho đến ít nhất là giữa năm nay.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày 19/2 để nghỉ lễ Ngày Tổng thống.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai của quỹ Fed đã định giá chỉ 10,5% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và 33,7% khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 5. Vào đầu năm, tỷ lệ cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là 79%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm đã tăng 9,1 điểm cơ bản lên 4,659%.

Eugene Epstein, người đứng đầu cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey cho biết, thị trường lao động Mỹ kiên cường, tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến và dữ liệu lạm phát cho thấy đồng USD có thể tăng trưởng cao hơn so với hiện tại.

Trong khi đó, đồng Euro tăng 0,04%, đạt mức 1,0775 USD, trong khi đồng Yen suy yếu 0,22% xuống 150,23/USD.

Đồng Yen đã chạm mức 150 trong vài ngày qua, khiến thị trường cảnh giác cao độ trước khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp vào chính sách tiền tệ. Đồng tiền Nhật Bản, vốn rất nhạy cảm với lãi suất của Mỹ, đã giảm 6,5% so với đồng bạc xanh trong năm nay khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất./.