(TBTCO) - Sáng 18/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giữ ở mức 23,979 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index ở mức ở mức ở mức 103,45 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 18/3/2024: Đồng USD phục hồi, nhưng đà tăng bị hạn chế. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,127 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,127 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,127 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 24,779 VND/Euro - 27,387 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,520 và mức bán ra là 24,890 VND/USD. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giản cả 2 chiều mua –bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,480 - 25,550 VND/USD giảm 85 VND ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày 16/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,520 VND 24,890 VND Vietinbank 24,518 VND 24,938 VND BIDV 24,570 VND 24,880 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,232 VND 27,671 VND Vietinbank 26,276 VND 27,566 VND BIDV 26,507 VND 27,665 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.22 VND 170.64 VND Vietinbank 161.72 VND 171.42 VND BIDV 161.89 VND 170.55 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đầu tuần, đồng USD đạt mức 102,85 điểm, tăng 0,14%. Trước đó, đồng bạc xanh đã liên tục mất giá khi lợi suất trái phiếu giảm, thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào việc Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ sớm thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong phiên giao dịch ngày hôm sau, đồng USD tiếp tục lên mức 102,93, đã nhích nhẹ lên 0,06%, sau khi dữ liệu mới công bố, cụ thể Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 2, phù hợp với dự báo tăng 0,4%. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,2%, cao hơn so với mức tăng ước tính 3,1%.

Điều này đã phản ánh lạm phát tháng trước đã cao hơn dự kiến đối với nền kinh tế số 1 thế giới, điều này tác động tiêu cực đến quá trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Ngày 15/3, đồng USD đảo chiều giảm 0,17% xuống mức 102,79 tuy nhiên sự sụt giảm không kéo dài khi phiên giao dịch ngày hôm sau, đồng USD đã lập tức đã bật tăng mạnh lên mức 103,36 điểm nhờ dữ liệu giá sản xuất tháng trước nóng hơn dự kiến và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm.

Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 2 sau khi tăng 0,3% trong tháng 1 khi trước đó giá sản xuất được dự báo tăng 0,3%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm 1.000 đơn.

Cuối tuần, đồng bạc xanh tiếp tục tăng thêm 0,09% và chốt giao dịch ở mức 103,45 điểm. Do vậy, tuần qua chỉ số DXY đã đạt mức tăng 0,71% ghi nhận mức lớn nhất kể từ giữa tháng 1 năm nay.

Trong khi đó, đồng Euro đang nỗ lực để có được mức tăng bền vững trên 1,09. Chỉ số EUR/USD đạt mức cao nhất là 1,0964 và đã giảm mạnh vào tuần trước. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ đối với đồng euro nằm trong khoảng 1,0850-1,0835.

Miễn là đồng Euro vẫn duy trì tốt trên vùng hỗ trợ này, xu hướng trong ngắn hạn sẽ vẫn tích cực. Sự bật tăng lên từ vùng hỗ trợ này có thể đưa đồng euro tăng lên tới vùng 1,0950 - 1,1 và hướng tới mốc 1,11 - 1,12 theo xu hướng tăng trong tương lai.

Triển vọng sẽ chỉ chuyển sang tiêu cực nếu đồng Euro giảm xuống dưới mốc 1,0835. Sự phá vỡ như vậy có thể kéo nó xuống mức 1,0650 - 1,0630./.