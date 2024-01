(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 19/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 24 VND hiện ở mức 24,041 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,04%, đạt mốc 103,41.

Kiểm đếm đồng USD. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,193 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,892 VND/Euro - 27,512 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,355 và mức bán ra là 24.725, tăng 25 VND so với phiên giao dịch ngày 17/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,911– 24.961 VND/USD tăng 31 VND ở chiều mua và tăng 51 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 18/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,355 VND 24,700 VND Vietinbank 24,350 VND 24,770 VND BIDV 24,410 VND 24,710 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,076VND 27,507 VND Vietinbank 26,007 VND 27,297 VND BIDV 26,366 VND 27,501 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.16 VND 170.58 VND Vietinbank 161.59 VND 171.29 VND BIDV 162.01 VND 169.8 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng phiên thứ 5 liên tiếp sau khi dữ liệu thị trường lao động cho thấy sự tăng trưởng việc làm, thúc đẩy kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tầm kiểm soát.

Đồng USD gần như không đổi so với JPY, hiện ở mức 148,14, sau khi tăng lên mốc 148,52 – mức cao nhất kể từ ngày 28/11.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm 0,14%, xuống mức 1,0866 USD sau khi báo cáo từ cuộc họp tháng 12 của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho thấy các nhà hoạch định chính sách tỏ ra khá tin tưởng rằng lạm phát đang quay trở lại mức mục tiêu, tuy nhiên vẫn có những yếu tố buộc ECB phải đảm bảo chính sách tiền tệ ổn định và chi phí đi vay cao.

Đồng Bảng Anh đã tăng 0,17% ở mức 1,269 USD, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát bất ngờ tăng tốc trong tháng 12, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn so với các ngân hàng khác./.