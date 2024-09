(TBTCO) - Sáng 19/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.151 – tăng 10 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,93 – giảm 0,18 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, 19/9/2024: Fed “mạnh tay” cắt giảm lãi suất, đồng USD chững lại đà tăng. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.298 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.308 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.308 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng trở lại tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.440 - 24.810 VND/USD chiều mua vào - bán ra tăng 40 VND cả 2 chiều mua vào – 50 VND chiều bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.308 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.440 VND 24.810 VND Vietinbank 24.270 VND 24.770 VND BIDV 24.470 VND 24.810 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 25.523 VND – 28.210 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.729 VND 28.196 VND Vietinbank 26.487 VND 27. 987 VND BIDV 26.980 VND 28.206 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ cả 2 chiều mua - bán, hiện ở mức: 162 VND – 179 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164,66 VND 174,28 VND Vietinbank 169,16 VND 178,86 VND BIDV 170,03 VND 177,6 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.918 -25.018 VND, tăng 105 VND ở chiều mua và 13 VND chiều bán so với ngày 18/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,93 điểm, giảm 0,18 điểm.

Đồng USD đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 18/9, với niềm tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống mục tiêu hằng năm là 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Theo đó, Fed đã thực hiện việc cắt giảm lãi suất qua đêm xuống phạm vi 4,75%-5% và các nhà hoạch định chính sách nhận định lãi suất chuẩn của Fed sẽ giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa vào cuối năm nay, 100 điểm cơ bản nữa vào năm 2025 và 50 điểm cơ bản cuối cùng vào năm 2026, cho tới khi lãi suất trở về phạm vi 2,75%-3%.

Đồng USD ban đầu giảm mạnh sau thông báo của Fed, nhưng đã thu hẹp mức lỗ sau khi Chủ tịch Jerome Powell kết thúc cuộc họp báo của mình. Chỉ số DXY có thời điểm chạm mốc 100,21, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023.

Ở một diễn biến khác, đồng Bảng Anh, đồng tiền G10 hoạt động tốt nhất trong năm nay, tăng 0,28% đạt mức 1,32 USD. Đồng Nhân dân tệ tăng giá so với đồng USD ở mức 7,078/USD.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,01% xuống còn 1,111275 USD. Đồng bạc xanh không đổi ở mức 142,370 Yên Nhật./.