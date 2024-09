(TBTCO) - Sáng 24/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.126 VND – giảm 18 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,91 điểm – tăng 0,19%.

Vào đầu phiên giao dịch NHNN công bố tỷ giá trung tâm giảm 22 VND/USD. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.282 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.282 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.282 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.430 - 24.800 VND/USD chiều mua vào - bán ra tăng 60 VND cả 2 chiều mua - bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.282 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.430 VND 24.800 VND Vietinbank 24.473 VND 24.813 VND BIDV 24.440 VND 24.780 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 25.573 VND – 28.265 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.623 VND 28.085 VND Vietinbank 26.924 VND 28.124 VND BIDV 26.869 VND 28.092 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ cả 2 chiều mua - bán, hiện ở mức: 159 VND – 176 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165,47 VND 175,1 VND Vietinbank 167,83 VND 175,58 VND BIDV 167,76 VND 175,27 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.922 -25.022 VND, tăng 61 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với ngày 23/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,91 điểm, tăng 0,19%.

Đồng USD tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng EUR giảm so với đồng USD do các báo cáo hoạt động kinh doanh của nền kinh tế khu vực đồng EUR gây thất vọng trên thị trường, kéo dài sự sụt giảm trong thời gian ngắn, trong bối cảnh các dữ liệu của Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế ổn định.

Chỉ số DXY có thời điểm tăng chạm mốc 101,23 trong phiên giao dịch vừa qua. Đồng EUR đã giảm 0,39%, xuống mức 1,112 USD và đang trên đà ghi nhận mức giảm ngày lớn nhất kể từ ngày 9/9. Đồng USD đã trải qua phiên giảm tuần thứ ba liên tiếp vào tuần trước

Đồng Bảng Anh tăng 0,2%, đạt mức 1,3345 USD sau khi tăng lên mốc 1,33595 USD, mức cao nhất kể từ ngày 3/3./.