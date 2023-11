Tỷ giá hôm nay (27/11): Đồng USD tăng nhẹ phiên đầu tuần

(TBTCO) - Rạng sáng 27/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 23,927 VND/USD tăng 12 VND. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 103,340, tăng 0,05% vào lúc 6h35 ngày 27/11 theo giờ Việt Nam.

Phiên giao dịch đầu tuần đồng USD nhích tăng nhẹ. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN niêm yết ở mức 23.400 – 25.029VND/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và giảm 31 VND/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra 23.400 VND/USD – 25.073 VND/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.778 VND/Euro – 26. 387 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 45 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.679 VND/USD – 24.719 VND/USD, tăng 32 VND/USD chiều mua vào và tăng mạnh 88 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,060 VND 24,430 VND Vietinbank 23,975 VND 24,395 VND BIDV 24,080 VND 24,380 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,833.57 VND 27,252.07 VND Vietinbank 26,102 VND 27,237 VND BIDV 26,028 VND 27,231 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra tăng so với ngày hôm trước:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.53 VND 166.76 VND Vietinbank 158.99 VND 166.94 VND BIDV 158.63 VND 166.99 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Sáng nay đồng USD trên thị trường thế giới đảo chiều tăng trong giỏ thanh toán quốc tế, sau khi Mỹ công bố chỉ số nhà quản trị thu mua hàng lĩnh vực sản xuất giảm. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng USD trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,03% lên mức 103,440 điểm vào lúc 6 giờ 48 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Tuần vừa qua, đồng USD giao dịch “vật lộn” dưới mốc 104 và tiếp đà giảm của tuần trước theo như dự đoán. Triển vọng trong ngắn hạn tiếp tục là giảm giá. Vùng kháng cự hiện tại đối với chỉ số này là 104, theo sau đó là các mốc kháng cự lần lượt ở 104,50 và 105. Chỉ số này có thể giảm xuống mức 102-101 trong vài tuần tới nếu không bứt phá lên trên mốc 104. Đặc biệt, để tránh đợt giảm giá sâu, Chỉ số DXY cần vượt qua mốc 105. Tuy nhiên, điều đó dường như khó xảy ra vào thời điểm này.

Tỷ giá Euro so với USD giảm 0,13% ở mức 1,0934. Tỷ giá đồng Bảng Anh so với USD giảm 0,08% ở mức 1,2594. Tỷ giá USD so với Yen Nhật tăng 0,11% ở mức 149,63./.