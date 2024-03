Tỷ giá hôm nay (5/3): Đồng USD trong nước tăng, thế giới giảm

(TBTCO) - Sáng 5/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 24,004 VND/USD, tăng 2VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index đã dừng ở mức 103,83 điểm - giảm 0,03% so với giao dịch ngày 4/3.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay điều chỉnh tăng tại các ngân hàng thương mại. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,154 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,154 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,154 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,726 VND/Euro - 27,329 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,470 và mức bán ra là 24,840, tăng 30 đồng so với phiên giao dịch ngày 4/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - tăng chiều bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,557 - 25,657 VND/USD tăng 189 VND ở chiều mua vào và tăng 209 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 4/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,470 VND 24,840 VND Vietinbank 24,425 VND 24,885 VND BIDV 24,545 VND 24,855 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,073 VND 27,504 VND Vietinbank 25,927 VND 27,427 VND BIDV 26,297 VND 27,515 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.18 VND 168.48 VND Vietinbank 159.72 VND 169.42 VND BIDV 160.37 VND 168.83 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,83 điểm - giảm 0,03 % so với giao dịch ngày 4/3.

Đồng USD trượt giá so với đồng Euro vào phiên giao dịch vừa qua, trước loạt tin tức tuần này về ngân sách của Anh, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu, và dữ liệu việc làm của Mỹ.

Trong khi đó, đồng Euro tăng 0,15%, đạt mức 1,08565 USD, trong khi chỉ số DXY giảm 0,03%, xuống mức 103,83 USD. Đồng Yen Nhật dao động quanh mức 150 Yen/USD hiện cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Đồng USD chốt phiên giao dịch ở mức tăng 0,28%, đạt mốc 150,555 Yen.

Hầu hết các cặp tiền tệ chính đều bị mắc kẹt trong phạm vi giao dịch gần đây, do các nhà giao dịch tránh đặt cược lớn trước hàng loạt sự kiện có khả năng tác động đến thị trường tiền tệ trong tuần này.

Đồng Bảng Anh đã tăng 0,32% so với đồng USD, đạt mức 1,2693 USD./.