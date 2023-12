(TBTCO) - Rạng sáng 7/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 25 VND hiện ở mức 23.951 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,14, tăng 0,14% vào lúc 6h33 ngày 7/12 theo giờ Việt Nam.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.098 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.565 VND/Euro – 27.150 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.643 – 24.619 VND/USD, tăng 9 VND/USD chiều mua vào và tăng 19 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,065 VND 24,435 VND Vietinbank 24,035 VND 24,495 VND BIDV 24,135 VND 24,435 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,474.81 VND 26,873.60 VND Vietinbank 25,283 VND 26,583 VND BIDV 25,725 VND 26,906 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.24 VND 169.63 VND Vietinbank 160.71 VND 170.41 VND BIDV 161.14 VND 169.61 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đạt mức cao nhất trong hai tuần vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng Euro suy yếu trên diện rộng khi thị trường tăng cường đặt cược rằng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3 tới.

Mặc dù các thị trường vẫn đang định giá Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 125 điểm cơ bản vào năm tới, đồng USD vẫn có thể giữ ổn định trong bối cảnh đặt cược cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương khác cũng tăng lên.

Chỉ số DXY có thời điểm tăng 0,19% trong phiên giao dịch vừa qua, đạt mức 104,16. Trong khi đó, đồng Euro đã giảm 0,29% xuống mốc 1,0764 USD.