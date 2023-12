(TBTCO) - Rạng sáng 8/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 8 VND hiện ở mức 23.959 VND/USD. Trên thị trường thế giới ghi nhận vào 6h30 sáng nay, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,52 điểm – giảm 0,61% so với giao dịch ngày 7/12.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.106 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.514 VND/Euro – 27.094 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.633 – 24.673 VND/USD, giảm 10 VND/USD chiều mua vào và tăng 54 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,060 VND 24,430 VND Vietinbank 24,030 VND 24,490 VND BIDV 24,130 VND 24,430 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,443.55 VND 26,840.64 VND Vietinbank 25,341 VND 26,641 VND BIDV 25,657 VND 26,843 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.25 VND 170.69 VND Vietinbank 164.42 VND 174.12 VND BIDV 162.14 VND 170.66 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD bất ngờ sụt giảm giao dịch ở mức 103,52, với mức lỗ đáng kể. Các động lực chính đẩy đồng bạc xanh đi xuống bao gồm các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và việc không tận dụng được tuyên bố thất nghiệp ban đầu tích cực trong tuần kết thúc vào ngày 1/12.

Đồng Yen Nhật đã xác lập đợt tăng giá lớn nhất trong gần 1 năm vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi các cơ quan tiền tệ Nhật Bản đưa ra quan điểm rõ ràng hơn về sự thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Đồng USD đã giảm 2,62% so với đồng Yen Nhật, xuống mức 143,465, sau khi giảm nhanh xuống mức 3,8% trước đó trong phiên giao dịch.

Đồng Euro chốt phiên giao dịch ở mức 1,07980, tăng 0,32%.