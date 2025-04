Tỷ giá USD hôm nay (1/4): Thế giới phục hồi nhẹ, “chợ đen” tiếp tục giảm

Sáng sớm ngày 1/4, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.837 VND/USD, giảm 6 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 104,18 điểm, tăng 0,14%.

Đồng USD phục hồi nhẹ trước thềm chính sách thuế quan mới. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.646 VND/USD - 26.028 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.350 - 25.740 VND/USD giảm 20 VND so với phiên giao dịch hôm qua.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.350 VND 25.740 VND Vietinbank 25.255 VND 25.835 VND BIDV 25.385 VND 25.745 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 25.584 VND – 28.277 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.979 VND 28.459 VND Vietinbank 26.814 VND 28.314 VND BIDV 27.224 VND 28.435 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 158 VND – 175 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165,86 VND 176,4 VND Vietinbank 167,15 VND 176,85 VND BIDV 168,11 VND 175,92 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 1/4 giảm 25 VND ở chiều mua và giảm 2 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 29/3, giao dịch quanh mốc 25.483 - 25.913 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 104,18 điểm, tăng 0,14%.

Đồng USD tăng giá so với đồng Yên Nhật và đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng đã thiết lập mức giảm quý lớn nhất kể từ tháng 7/2024, vì những mối lo ngại xoay quanh chính sách thuế quan của Mỹ. Các nhà giao dịch đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump.

Đồng Yên, loại tiền tệ trú ẩn an toàn, đã tăng vào đầu phiên giao dịch trước khi quay đầu giảm, trong khi vàng đã lập đỉnh mới, khi các nhà đầu tư tránh xa các tài sản rủi ro trước các chính sách thuế quan sắp tới làm lu mờ triển vọng lạm phát và tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Đồng Yên Nhật ban đầu tăng so với đồng bạc xanh, đạt mốc 148,7 Yên vào đầu phiên giao dịch, sau đó giảm 0,1%, xuống mức 149,95 Yên/USD. Đồng tiền Nhật Bản đã tăng 0,82% so với đồng USD vào cuối tuần trước, khi dữ liệu của Mỹ cho thấy lạm phát cơ bản tăng cao hơn dự kiến vào tháng trước. Đồng USD đã giảm 4,7% trong quý này so với đồng Yên Nhật, đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 7/2024.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR đã giảm 0,17%, xuống còn 1,0816 USD, nhưng đồng tiền chung châu Âu đã đạt mức tăng khoảng 4,5% trong quý này, mức tăng lớn nhất kể từ quý III/2022, nhờ vào cuộc cải tổ tài chính ở Đức.

Trong khi đó, đồng bảng Anh đã giảm 0,15% trong phiên giao dịch vừa qua, xuống mức 1,2910 USD và hiện đang thiết lập đà tăng tháng gần 3% - mức tăng tốt nhất kể từ tháng 11/2023.