Sáng sớm ngày 14/5, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.973 VND/USD tăng 28 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,93 điểm, giảm 0,86%.

Tỷ giá USD hôm nay, 14/5: Thế giới lại giảm sau dữ liệu lạm phát. Ảnh: Reuters

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.775 VND/USD - 26.171 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM không điều chỉnh. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.750 - 26.140 VND/USD giữ nguyên ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 VND 26.140 VND Vietinbank 25.630 VND 26.140 VND BIDV 25.780 VND 26.140 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 26.347 VND – 29.120 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 28.098 VND 29.637 VND Vietinbank 28.056 VND 29.766 VND BIDV 28.383 VND 29.618 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 160 VND – 177 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 169,46 VND 180,22 VND Vietinbank 171,26 VND 180,96 VND BIDV 172,92 VND 179,91 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 14/5 giảm 8 VND ở chiều mua vào và giữ nguyên giá chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 13/4, giao dịch quanh mốc 26.469 - 26.597 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 100,93 điểm, giảm 0,86%.

Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát tiêu dùng vào tháng 4 của Mỹ tăng ít hơn dự kiến, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một loạt chính sách thuế quan.

So với Yên Nhật, đồng USD giảm 0,45% xuống còn 147,78 Yên, sau khi từng tăng hơn 2% trong phiên trước đó khi tâm lý chấp nhận rủi ro gia tăng đã làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. So với Franc Thụy Sĩ, USD giảm 0,47% xuống mức 0,841 Franc, sau khi từng tăng 1,6% vào thứ Hai.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng 0,94%, đạt mức 1,1191 USD.