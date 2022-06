Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh xấp xỉ mức thấp nhất trong 50 năm

(TBTCO) - Theo danh sách 100 công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường do công ty kiểm toán PwC công bố mới đây, Samsung Electronics Co., công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, đã tụt bảy bậc so với một năm trước xuống vị trí thứ 22.