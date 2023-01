(TBTCO) - Song song với việc hoàn thiện môi trường pháp lý, ngành Thuế còn phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số. Việc nâng cấp và triển khai mới ứng dụng đáp ứng công nghệ thông tin không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế, mà còn tăng thêm tiện ích và trải nghiệm cho người nộp thuế.

99,94% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Ông Vũ Lê Huy - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho hay, việc điện tử hóa các khâu trong quản lý thuế luôn được ngành Thuế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tạo nền móng vững chắc trong quá trình chuyển đổi số của ngành. Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ khai, nộp, hoàn thuế điện tử đối với trên 99% doanh nghiệp (DN), ngành Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt, đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử (NTĐT) hướng đến đối tượng nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh.

Cũng theo ông Vũ Lê Huy, năm 2022, toàn ngành đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế (NNT) như: HTKK, eTax, iCanhan. Cụ thể, tính đến ngày 12/12/2022 có 886.901 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 887.475 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,94%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2022 đến ngày 12/12/2022 là 17.337.891 hồ sơ.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các chức năng hỗ trợ lập bộ khoán (cho gần 1,8 triệu hộ) và hỗ trợ lập bộ đất phi nông nghiệp cho khoảng 20 triệu NNT có sử dụng đất phi nông nghiệp. Hoàn thành khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Thế Dương

Theo ông Huy, để triển khai các yêu cầu về chính phủ điện tử, Tổng cục Thuế đã xây dựng và chính thức triển khai ứng dụng eTax Mobile từ ngày 21/3/2022. Ứng dụng này đã góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, DN. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã chính thức công bố ứng dụng Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Theo đó, đến nay đã có 42 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Cục Công nghệ thông tin đã báo cáo Tổng cục Thuế và thực hiện phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thống nhất các dịch vụ trao đổi thông tin; xây dựng yêu cầu kỹ thuật để kết nối chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu (CSDL) về dân cư với CSDL thuế; xây dựng dịch vụ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế với NNT là hộ gia đình, cá nhân.

Đặc biệt, từ 1/7/2022, ngành Thuế đã “phủ sóng” hóa đơn điện tử (HĐĐT) đến 100% DN và các hộ cá nhân kinh doanh tính thuế theo phương pháp kê khai. Gần đây nhất, Tổng cục Thuế đã chính thức triển khai Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử (TMĐT) và chương trình HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là những ứng dụng quan trọng góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại DN. Cùng với việc triển khai các ứng dụng hỗ trợ DN, Cục Công nghệ thông tin đã tập trung nhân lực, đầu tư trang thiết bị, quản lý vận hành đảm bảo hệ thống các ứng dụng vận hành thông suốt 24/7 để phục vụ DN và người dân.

Tác dụng lan tỏa, sâu rộng

Chia sẻ về lợi ích mà HĐĐT mang lại cho DN, chị Trần Thị Thu Huyền – Công ty CP Vật liệu xây dựng Sông Đáy (Bắc Ninh) cho biết, hiện nay các DN và các hộ kinh doanh đã có sự hiểu biết và ứng dụng HĐĐT khá thành thạo. Thay vì phải in rất nhiều hóa đơn giấy như trước kia, giờ chỉ cần gửi HĐĐT qua mail, zalo là có thể hoàn tất thủ tục thanh toán bất cứ lúc nào. Đây là phương thức chuyển đổi số linh hoạt và hiệu quả của ngành Thuế, có tác dụng sâu rộng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

“Từ khi áp dụng HĐĐT, DN tiết kiệm được rất nhiều chi phí và nhân lực thực hiện, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn, giảm thủ tục hành chính và thời gian thực hiện công tác báo cáo thuế với cơ quan chức năng” – chị Huyền chia sẻ.

Anh Nguyễn Đình Chương – Công ty CP Hà Việt (Bắc Ninh), cũng cho biết trước kia, mỗi lần đến kỳ đóng thuế kế toán phải sắp xếp công việc để ra ngân hàng nộp thuế, mất rất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi. Tuy nhiên, kể từ khi ngành Thuế triển khai ứng dụng NTĐT qua điện thoại đã giúp DN tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) xây dựng quy trình trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và CSDL quản lý thuế lần đầu để phục vụ rà soát dữ liệu, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chuyển đổi mã định danh làm mã số thuế. Đến nay, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 2.469 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 2.145 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia”. - Ông Vũ Lê Huy - Phó Cục trưởng Cục công nghệ thông tin.

Chị Nguyễn Hằng - chủ một cơ sở kinh doanh ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã thực hiện NTĐT qua ứng dụng eTax Mobile từ quý II/2022 cho hay, việc NTĐT qua ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại rất tiện lợi. “Với ứng dụng này, tôi chỉ cần ngồi ở nhà mở điện thoại thông minh, vào ứng dụng nộp thuế của cơ quan thuế và qua vài thao tác đơn giản là hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, không khó khăn phức tạp như trước đây".

Chia sẻ cảm nhận về việc được trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” do ngành Thuế đang tổ chức, chị Hồng (TP. Thái Nguyên) rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được điện thoại của Cục Thuế Thái Nguyên gọi đến thông báo đã trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”. “Việc cơ quan thuế tổ chức quay thưởng “Hóa đơn may mắn” sẽ là động lực cho tôi và nhiều người khác có ý thức hơn trong việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; đây là trải nghiệm rất thú vị của ngành Thuế mang đến cho người dân” – chị Hồng chia sẻ.