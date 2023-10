Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ICAEW tái ký kết hợp tác

(TBTCO) - Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức lễ trao Bằng kế toán công chứng (ICAEW Chartered Accountant - ACA), Chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business - CFAB), cùng danh vị chuyên gia kinh doanh và tài chính (ICAEW Business and Finance Professional - BFP) cho các hội viên và học viên tại Hà Nội.