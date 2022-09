Vạn Phát Hưng lấy ý kiến cổ đông, chưa đến 1% số cổ đông phản hồi

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (mã cổ phiếu VPH, sàn HOSE) vừa kết thúc đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nhưng kết quả cho thấy chỉ chưa đến 1% số cổ đông gửi phiếu phản hồi.

Cụ thể, kết quả kiểm phiếu của Vạn Phát Hưng cho thấy, tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản là 6.267 cổ đông, con số trên cũng tương ứng với số lượng cổ đông có quyền biểu quyết.

Vạn Phát Hưng là doanh nghiệp ngành xây dựng, bất động sản. Ảnh: T.L

Theo đó, công ty đã gửi đi 6.267 phiếu lấy ý kiến cổ đông, nhưng kết quả chỉ có 40 phiếu gửi về tính đến thời điểm kết thúc nhận phiếu lấy ý kiến. Trong số đó, có 4 phiếu không hợp lệ và có 36 phiếu hợp lệ. Số lượng phiếu phản hồi theo đó chỉ chiếm 0,6% số lượng phiếu gửi đi lấy ý kiến.

Về nội dung lấy ý kiến, công ty xin ý kiến cổ đông nhằm thông qua 2 nội dung. Nội dung 1 là thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính của công ty. Nội dung thứ hai là thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ công ty.

Vạn Phát Hưng là doanh nghiệp ngành xây dựng, bất động sản, công ty này hiện có vốn chủ sở hữu 1.092 tỷ đồng, tổng tài sản 2.093 tỷ đồng.

Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 của công ty đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm mạnh so với 111 tỷ đồng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giai đoạn này công ty có khoản “thu nhập khác” 16,8 tỷ đồng, cao hơn khá nhiều so với “thu nhập khác” cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 1,4 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2022 của Vạn Phát Hưng vẫn tăng so với cùng kỳ, đạt hơn 18 tỷ đồng./.