Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank: Chia cổ tức năm 2021 15% bằng cổ phiếu

(TBTCO) - Ngày 28/4/2022, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (mã cổ phiếu LPB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Với sự đồng thuận cao của các cổ đông, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế là 4.800 tỷ đồng; Phương án tăng vốn điều lệ lên 21.249 tỷ đồng; Chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%...

Báo cáo tại ĐHĐCĐ cho biết, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trong năm 2021 đã gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Trong bối cảnh đó, sự chủ động, linh hoạt và kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh từ giai đoạn trước đã giúp LienVietPostBank bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, ổn định, an toàn với những kết quả tích cực: Hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao; Quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến của thị trường và nền kinh tế; Bảo đảm đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động... Bên cạnh đó, LienVietPostBank cũng đã thực thi hiệu quả các chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về các giải pháp tăng cường phòng chống và khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 cho khách hàng.

Đoàn chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của LienVietPostBank

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 289.194 tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt 217.014 tỷ đồng, tín dụng thị trường 1 đạt 209.029 tỷ đồng, thu dịch vụ đạt 858 tỷ đồng, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đạt 3.638 tỷ đồng (tăng hơn 50% so với năm 2020).

Từ những thành công đã đạt được và tiềm lực sẵn có, Hội đồng quản trị Ngân hàng đã trình ĐHĐCĐ phương án kinh doanh năm 2022, thể hiện cho sự nỗ lực chinh phục những mục tiêu thách thức hơn. Các chỉ tiêu được đưa ra là: tổng tài sản là 336.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 là 257.070 tỷ đồng, tín dụng thị trường 1 là 246.650 tỷ đồng, thu dịch vụ 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4.800 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 12%.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2022, ĐHĐCĐ đã nhất trí phương án tăng vốn thêm 6.213 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng lên thành hơn 21.249 tỷ đồng. Điều này nhằm tiếp tục nâng cao tiềm lực tài chính, gia tăng lợi ích cho cổ đông, đồng thời tạo nền tảng giúp Ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.

Với kế hoạch và định hướng được ĐHĐCĐ 2022 nhất trí đồng thuận cao, cùng nền tảng vững chắc được xây dựng trong thời gian vừa qua, sẽ là cơ sở để LienVietPostBank tiếp tục nỗ lực, tạo lập thành công mới, bứt phá mạnh mẽ để khẳng định vị thế, vững bước cho một hành trình vươn xa hơn trong năm 2022./.