(TBTCO) - Hiện nay, cả nước có khoảng 80 doanh nghiệp tham gia sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ. Viên nén gỗ của Việt Nam có tiềm năng lọt vào nhóm các mặt hàng nông lâm sản có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tương lai.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: NNK

Đó là thông tin tại Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên của Chi hội Viên nén gỗ Việt Nam (2022-2025) do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam tổ chức chiều 26/10/2022.

Phát biểu tại đại hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bùi Chính Nghĩa cho biết, trong thời gian qua, việc sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ không ngừng phát triển cả về quy mô, lẫn chất lượng. Hiện nay, cả nước có khoảng 80 doanh nghiệp tham gia sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ.

Trong những năm vừa qua, giá trị xuất khẩu viên nén gỗ liên tục tăng từ 165 triệu USD vào năm 2017 lên 413 triệu USD năm 2021 và khoảng 568 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2022, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị xuất khẩu viên nén gỗ đã tăng vọt trong 10 tháng đầu năm là do Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh sử dụng viên nén gỗ để sản xuất điện thay cho dầu đang tăng giá do cuộc xung đột Nga –Ukraine.

Theo thống kê, hàng năm cả nước có khoảng 20 triệu m3 củi, cành nhánh và vỏ bào, mùn cưa, với lượng nguyên liệu như vậy thì việc sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ mặc dù tăng cao trong thời gian vừa qua nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của ngành. Nguyên nhân là do còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: chưa có tiêu chuẩn hướng dẫn sản xuất, quy định về chất lượng sản phẩm; nguồn nguyên liệu đầu vào chưa được kiểm soát, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đồng bộ, chất lượng kém, đẩy giá xuất khẩu xuống thấp...

Theo ông Bùi Chính Nghĩa, với những khó khăn, hạn chế nêu trên, một doanh nghiệp không thể giải quyết được, cần có sự đoàn kết, thống nhất của các doanh nghiệp. "Trong bối cảnh như vậy, việc thành lập Chi hội Viên nén gỗ Việt Nam để đoàn kết, thống nhất các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu viên nén gỗ, giải quyết những khó khăn vướng mắc, đảm bảo cho ngành công nghiệp sản xuất viên nén gỗ phát triển bền vững, hiệu quả là hết sức cần thiết. Đồng thời, thời gian tới ngành gỗ sẽ tiếp tục có sự phát triển, phối hợp nhịp nhàng giữa các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, cơ quan quản lý các cấp để kịp thời phát hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại"- ông Nghĩa nhấn mạnh.

Viên nén gỗ có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Thanh Phong- Tổng giám đốc Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài, Trưởng ban Vận động thành lập Chi hội Viên nén gỗ Việt Nam cho biết thêm, tại COP 26, Chính phủ các nước đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm cả việc thay thế các nguồn nguyên liệu hóa thạch bằng các nguồn nguyên liệu sinh học như viên nén trong tương lai.

Viên nén gỗ, chủ yếu được làm từ phụ phẩm của ngành lâm nghiệp như cành, ngọn, bìa bắp, vỏ bào, mùn cưa, gỗ vụn.

Bên cạnh đó, xung đột Nga – Ukraina buộc các quốc gia khối EU phải tìm nguồn cung nguyên liệu thay thế cho nguồn khí đốt từ Nga khiến nhu cầu về việc sử dụng viên nén tại khu vực này được đẩy mạnh. Vì vậy, viên nén của Việt Nam có tiềm năng lọt vào nhóm các mặt hàng nông lâm sản có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tương lai. Tại thị trường nội địa cho năng lượng tái tạo, viên nén cũng trở thành một mặt hàng quan trọng giúp ngành gỗ đi đầu góp phần thực hiện mục tiêu COP 26 của Việt Nam.