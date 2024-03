(TBTCO) - Sáng 11/3, tại Thủ đô Wellington, New Zealand, sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng và Giám đốc điều hành Bộ Ngân khố New Zealand Caralee McLiesh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và bà Penny Simmonds, Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand ký kết Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Giáo dục New Zealand giai đoạn 2023 - 2026.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại New Zealand Todd McClay ký kết Thỏa thuận giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand về hợp tác kinh tế - thương mại.

Trước đó, trong ngày 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp GS. Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dự trữ (Ngân hàng Trung ương) New Zealand; chứng kiến Đại học Waikato và các trường đại học của Việt Nam trao đổi 4 thỏa thuận hợp tác. Hiện có khoảng 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand.Về hợp tác kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD. New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam./.