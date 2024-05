Khai phóng tiềm năng, phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ

Liên kết hoàn thiện cơ sở hạ tầng Để tháo những “nút thắt” Mặc dù là vùng kinh tế phát triển, nhưng tốc độ phát triển của vùng Đông Nam Bộ hiện chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Để tháo gỡ những “nút thắt”, đồng thời mở đường cho vùng phát triển nhanh và bền vững, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, cần nâng cao khả năng kết nối các hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Do vậy, vùng đang được tập trung phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc, đường vành đai, kết nối đồng bộ hệ thống giao thông với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng hàng không, cảng biển. Cụ thể là hoàn thành mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn II và đưa vào khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn l; cải tạo các tuyến đường thủy nội địa và hình thành các cụm cảng nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như giải tỏa công suất cho các cảng biển lớn; phát triển cảng biển Cái Mép - Thị Vải và cảng Cần Giờ thành cảng trung chuyển tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế. Bên cạnh đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt kết nối các tỉnh TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành; đường sắt vận tải hàng hóa Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với cảng biển Cái Mép - Thị Vải và cảng Cần Giờ… Việc trung ương quan tâm và cho triển khai hàng loạt dự án hạ tầng vùng Đông Nam Bộ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của từng địa phương cũng như cả vùng, nhưng do tốc độ đô thị hóa cao trong khi một số dự án hạ tầng triển khai chậm dẫn đến quá tải. Từ thực tế này, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, xây dựng cầu Cát Lái, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành và dự án kéo dài đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên về Đồng Nai. Theo chia sẻ của quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Đồng Nai cũng đang tiếp tục hợp tác với TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương nghiên cứu giải pháp phát triển vận tải đường sông kết hợp khai thác du lịch và đô thị dọc hai bên bờ sông Đồng Nai nhằm gia tăng hơn nữa tính liên kết vùng.