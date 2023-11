Việt Nam tham dự Hội nghị SGATAR thường niên lần thứ 52

(TBTCO) - Theo báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi năm 2023 do nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần kho vận Agility công bố, Việt Nam xếp hạng 10/50, tăng 1 bậc so với năm trước. Với tốc độ tăng trưởng ngành bình quân hàng năm từ 14 - 16%, số lượng và chất lượng dịch vụ logistics được nâng cao, đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của Việt Nam năm 2022 lên 730,2 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2021.