(TBTCO) - Theo kết quả khảo sát AHK World Business Outlook - Mùa Thu 2023 được Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (AHK) tại Việt Nam công bố ngày 21/11, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp Đức.

Có 26 dự án đầu tư của Đức đã được thực hiện tính đến tháng 10/2023

Suy thoái kinh tế toàn cầu và lãi suất cao được phản ánh trong ý định cắt giảm đầu tư của các doanh nghiệp Đức. Tuy nhiên, so sánh ý định đầu tư giữa khảo sát AHK World Business Outlook - Mùa Thu 2023 và Khảo sát Kinh tế của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) - Mùa Thu 2023 cho thấy, doanh nghiệp Đức có ý định đầu tư vào các cơ sở kinh doanh tại nước ngoài của họ nhiều hơn là tại thị trường Đức.

Số liệu đầu tư của Đức tại Việt Nam từ 1/1-20/10/2023.

Theo kết quả khảo sát, các doanh nghiệp Đức hoạt động tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Trong đó, có 49% doanh nghiệp cho biết rằng nhu cầu toàn cầu suy giảm đang là một rào cản chính, 41% doanh nghiệp lo ngại về thiếu hụt nguồn lao động có tay nghề, trong khi 37% doanh nghiệp nhấn mạnh nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Ngoài ra, còn có những thách thức đáng chú ý khác như chi phí năng lượng (24%) và thách thức về tài chính (22%)…

AHK World Business Outlook - Mùa Thu 2023 là thước đo niềm tin kinh doanh giữa các công ty Đức tại thị trường nước ngoài, khảo sát này được tiến hành với sự tham gia của hơn 3.600 doanh nghiệp Đức trên toàn cầu trong thời gian từ ngày 25/9 đến ngày 20/10/ 2023. Kết quả đóng vai trò là kim chỉ nam đánh giá tình hình kinh tế và triển vọng đầu tư cho các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp Đức. Trong 10 tháng của năm 2023, Đức đã tiến một bước mạnh mẽ trong việc củng cố sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Đức bày tỏ sự tin tưởng vào thị trường Việt Nam khi tổng cộng có 26 dự án đầu tư đã được thực hiện, với tổng vốn đầu tư gần 221,5 triệu USD.

Theo AHK, điều này không chỉ phản ánh niềm tin của các doanh nghiệp Đức vào thị trường Việt Nam, mà còn cho thấy Việt Nam đang trở thành một điểm đến hứa hẹn cho các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô tại khu vực châu Á.

Việt Nam là thị trường hấp dẫn cho các dự án đầu tư xanh

Song song với đó, kết quả khảo sát cho thấy xu hướng các doanh nghiệp Đức đang triển khai chiến lược “Trung Quốc + 1” tập trung vào các dự án đầu tư xanh.

Các dự án xanh sẽ thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Đức. Ảnh minh họa

Chiến lược “Trung Quốc + 1” là xu hướng khi nhu cầu đa dạng hóa đầu tư của các doanh nghiệp Đức ngày càng tăng, họ tính đến việc mở thêm các nhà máy lắp ráp bên ngoài Trung Quốc. Do vị trí địa lý gần Trung Quốc, cùng với mức thuế xuất khẩu thấp do Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại, Việt Nam được kỳ vọng là điểm đến đầu tư lý tưởng khi sở hữu nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển.

Chiến lược Trung Quốc +1 đã được đẩy nhanh trong quá trình triển khai sau Covid-19. Do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất liên quan đến Covid-19, cuộc khủng hoảng Ukraine, các doanh nghiệp Đức cần cân nhắc lại liệu việc dựa vào các nhà cung cấp hiện tại, hoặc chiến lược tìm nguồn cung ứng của một quốc gia có còn đủ hay họ cần đa dạng hóa lợi ích của mình và giảm thiểu rủi ro.

Triển khai chiến lược “Trung Quốc +1” tập trung vào các dự án đầu tư xanh, theo đánh giá của các doanh nghiệp Đức, thị trường Việt Nam đã sẵn sàng chào đón và hỗ trợ những dự án kinh doanh như vậy bằng cách cung cấp nền tảng cho sự tăng trưởng, đa dạng hóa và thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững.

Đối với kế hoạch đầu tư, kết quả khảo sát cho thấy, 42% công ty Đức tại Việt Nam ưu tiên đa dạng hóa sản xuất và chế tạo, cho thấy sự tập trung vào chiến lược đa dạng hóa sản phẩm. Bán hàng và tiếp thị (41%), dịch vụ (35%) và logistics (31%) cũng được xem trọng, nhấn mạnh một phương pháp toàn diện trong phát triển kinh doanh.

Cuộc khảo sát cũng tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. 50% doanh nghiệp Đức tham gia khảo sát cho rằng, tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam là yếu tố then chốt. Thu hẹp khoảng cách với khách hàng/tốc độ nội địa hóa theo sát với tỷ lệ 43%.

AHK cho rằng, điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp Đức đến việc điều chỉnh các chiến lược cho phù hợp với các động lực phát triển tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, nguồn lao động có kỹ năng cũng là một yếu tố rất quan trọng, với 37% nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của lực lượng lao động có trình độ chuyên môn.