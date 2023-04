Vinaconex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng 70%

(TBTCO) - Ngày 14/4/2023, Tổng công ty cổ phần Vinaconex đã họp Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Theo kết quả kinh doanh năm 2022, Vinaconex đạt doanh thu hợp nhất và công ty mẹ năm 2022 lần lượt là 9.597 tỷ đồng và 8.231 tỷ đồng, tăng tương ứng 52% và 90% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận hợp nhất năm 2022 đạt 931 tỷ đồng, tăng 79% so với thực hiện năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Vinaconex diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: C.T

Năm 2022, tổng giá trị trúng thầu trong toàn hệ thống Vinaconex đạt trên 11.000 tỷ đồng (trong đó, công ty mẹ là trên 9,700 tỷ đồng). Một số dự án đáng chú ý gồm có: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên; hạ tầng và kiến trúc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2; một số gói thầu thuộc dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam (giai đoạn 2) như gói thầu 11 - XL dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi, gói thầu Xl - 2 dự án thành phần Vân Phong - Nha Trang…

Thủy điện Đăkba có doanh thu và lợi nhuận từ năm 2023 Dự án thủy điện Đăkba công suất 30 MW do Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc (Công ty do Vinaconex sở hữu 99% vốn) đã hoàn thành công tác đầu tư, phát điện thương mại từ cuối tháng 12/2022. Theo đó, dự án này sẽ đem lại doanh thu, lợi nhuận từ năm 2023. Đồng thời, Vinaconex cho biết, đang hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án mới để triển khai khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Doanh nghiệp ngành xây dựng này cũng đã hoàn thành thi công dự án Thủy điện Đăkba (Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc) trong vòng 2 năm (trong khi các dự án tương tự khác mất từ 3 - 5 năm).

Bên cạnh đó, một số dự án xây dựng lớn khác còn có Dự án chung cư cao cấp Green Diamond 93 Láng Hạ (Công ty TNHH Vinaconex Đầu tư); Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cát Bà - Amatina (Công ty cổ phần Vinaconex ITC, Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn (Vũng Tàu), dự án Cheng Long (Bình Dương). Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (Hà Nội); Dự án Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Dự án Bệnh viện K TW, Cung thiếu nhi Hà Nội, Nhà ga T2 Cảng hàng không Phú Bài (Huế)... cũng đang được doanh nghiệp này triển khai theo tiến độ.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Vinaconex đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất và công ty mẹ tăng lần lượt 70% và 25% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 92% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 22% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ cổ tức 10% bằng 100% so với thực hiện năm 2022./.