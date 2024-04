(TBTCO) - Ngày 30/4, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, doanh thu trong dịp lễ 30/4 - 1/5 của ngành du lịch thành phố ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Đông đảo du khách, gia đình cùng các trẻ nhỏ vui chơi, khám phá tại Thảo Cầm Viên.

Trong đó, khách du lịch nội địa đến TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 325.000 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế ước khoảng 54.000 lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú tại thành phố ước khoảng 200.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 và công suất phòng ước đạt khoảng 75%, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí... trên địa bàn thành phố dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay ước khoảng 969.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đại diện Sở Du lịch thành phố, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đơn vị đã triển khai đến mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, sản phẩm du lịch Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND TP. Hồ Chí Minh do Sở Du lịch phối hợp các sở, ngành thực hiện tiếp tục tạo hiệu ứng tốt và trở thành điểm nhấn du lịch dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) năm nay. Qua 2 ngày tổ chức (27 - 28/4), chương trình đã đón tiếp 1.935 khách tham quan trong nước và quốc tế./.