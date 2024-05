VinFast công bố chính sách chăm sóc đặc biệt cho dòng xe cao cấp VF 9

(TBTCO) - Tại hội thảo và triển lãm an toàn không gian mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2024 chủ đề "An toàn trong thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo" diễn ra ngày 30/5, Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin.