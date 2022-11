Vĩnh Phúc: 98 số "Hóa đơn may mắn" trúng thưởng tổng giá trị 160 triệu đồng

(TBTCO) - Cục Thuế Vĩnh Phúc vừa tổ chức 2 đợt quay thưởng trong chương trình "Hoá đơn may mắn". Trong đó, đợt thứ nhất trên cơ sở dữ liệu 15.796 số hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình của quý II/2022, qua đó tìm ra 49 số hóa đơn may mắn trúng thưởng; đợt thứ hai trên cơ sở dữ liệu của 26.874 số hóa đơn của quý III/2022, tìm ra chủ nhân của 49 số hóa đơn may mắn trúng thưởng.

Cục Thuế Vĩnh Phúc tìm ra 98 số hóa đơn trúng thưởng tổng giải thưởng 160 triệu đồng. Ảnh: CT Ông Lê Văn Phúc - Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng giám sát cho hay, với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, cục thuế đã lựa chọn được tổng cộng 98 số “Hóa đơn may mắn” trúng thưởng của quý II và quý III/2022, với tổng giải thưởng là 160 triệu đồng. Ông Phúc chia sẻ, đây là lần đầu tiên cục thuế tổ chức chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” với đối tượng hướng đến là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền), người mua là cá nhân, hộ kinh doanh. Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, chương trình đã tạo chuyển biến tích cực cả từ người mua hàng và người bán hàng. Theo đó, đối với người mua, các giải thưởng từ chương trình sẽ là động lực khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; giúp người mua thay đổi và tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh - đó là mua hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng. Với người bán, chương trình sẽ thu hút các khách hàng cá nhân tới mua hàng, giúp người bán tăng doanh thu bán hàng. Đồng thời, khuyến khích người bán hàng, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, cũng như góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người bán đối với Nhà nước. Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát cho hay, cùng với chương trình “Hóa đơn may mắn”, kết hợp với các giải pháp quản lý thuế khác, ngành Thuế nói chung và Cục Thuế Vĩnh Phúc nói riêng quyết tâm thực hiện thành công chiến lược hóa đơn điện tử, để tiến tới một ngày không xa, hóa đơn điện tử sẽ được sử dụng quen thuộc, gắn liền với mỗi giao dịch kinh tế, với mỗi lần mua bán hàng hóa dịch vụ.

Văn Tuấn